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Serkan Afacan: "Taraftarı yanımızda olmaya davet ediyoruz"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.02.2020 16:19 | Son Güncelleme

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Hekimoğlu Trabzon karşısında alınan yenilginin kendilerini üzdüğünü söylerken, taraftarı da takıma destek olmaya çağırdı.Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan, TFF 2.

Serkan Afacan: "Taraftarı yanımızda olmaya davet ediyoruz"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Hekimoğlu Trabzon karşısında alınan yenilginin kendilerini üzdüğünü söylerken, taraftarı da takıma destek olmaya çağırdı.
Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan, TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahalarında 3-0 mağlup oldukları Hekimoğlu Trabzon maçının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, bunu telafi edecek güçte olduklarını ve taraftarın yanlarında olmaları gerektiğini söyledi.

"Oyuncuların mücadelelerinden memnunum"
Serkan Afacan, oyuncuların mücadelelerinden memnun olduğunu da dile getirerek, "Saha ve seyircimiz önünde hiç beklediğimiz bir mağlubiyet aldık. 1 dakikalık konsantrasyon eksikliği puan kayıplarına neden oluyor. Üzgünüz. Bir şey daha söylemek istiyoruz. Futbolcularım bu kadar olumsuzluğa rağmen her şeylerini ortaya koyuyorlar. Müthiş mücadele ediyorlar. Ben taraftar tarafından 1. dakikadan 90. dakikaya kadar gösterilen tepkiyi hakkettiklerini düşünmüyorum. Biz beraber olduğumuz zaman güçlüyüz. Bir takımın taraftarı iyi günde de kötü günde de yanında olmalı. Zonguldak Kömürspor taraftarını yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bunu telafi edecek gücümüz var. Şanlıurfa maçını kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz’’dedi.

"Gol mevkilerinde sıkıntı yaşıyoruz"
Gol mevkilerinde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Afacan, "Maçın geneline baktığımız zaman 3-0 mağlup olmamıza rağmen karşımızdaki takımın bizi ezdiğini söyleyemeyiz. Ama gol mevkilerinde, 3. bölgede biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bunu çalışarak atlatabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü İnegöl maçından sonra play-off hesabı yaparken 4 haftada alınan 1 puan en çok bizleri üzdü. Ama benim futbolcularım karakterli ve düzgün futbolcular. Bunun üstesinden geleceklerine eminim" diye konuştu.

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