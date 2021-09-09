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Serkay Tütüncü'den sessiz sedasız ayrılan İlayda Alişan'dan ilk açıklama

09.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Serkay Tütüncü'den sessiz sedasız ayrılan İlayda Alişan'dan ilk açıklama

Oyuncu sevgililer Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın birlikteliği yaz başında Bodrum'da belgelenmişti. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikili, sessiz sedasız ayrıldı.

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Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Ünlü oyuncu, özel hayatı hakkındaki sorulara "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.

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Bu arada yeni dönemde Kırmızı Oda dizisinde rol alacak olan Alişan, "Bu aralar setten sete koşturuyorum. Hem dizi hem de sinema filmi için yoğun bir şekilde çalışıyorum" dedi.

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İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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