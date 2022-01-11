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Serkay Tütüncü politikacıları kızdıracak! Şaşırtan gönderme

11.01.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile tanındıktan sonra 'Afili Aşk', 'Bay Yanlış' ve 'Masumiyet' gibi projelerde yer alan Serkay Tütüncü ilginç bir paylaşımda bulundu. Serkay Tütüncü politikacılara yaptığı göndermeyle herkesi şaşırttı.

Serkay Tütüncü politikacıları kızdıracak! Şaşırtan gönderme

Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddiasıyla son olarak gündeme gelen ve bu iddiaları yalanlayan oyuncu Serkay Tütüncü genellikle yaptığı ilginç esprilerle dikkat çekerdi. Serkay Tütüncü bu sefer herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Son olarak iç çamaşırlı yatak pozunu paylaşıp silen Serkay Tütüncü politikacıları hedef aldı. Yakışıklı oyuncunun bu paylaşımı politikacıları kızdıracak gibi duruyor.

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Ünlü isim, çöp konteynırına bakarken çektirdiği fotoğrafı "Politikacıları dinliyorum" notuyla paylaşınca gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Serkay Tütüncü
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