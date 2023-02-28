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Sermiyan Midyat, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi engelledi! Paylaşımı olay oldu

28.02.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Twitter'dan Bahçeli'yi engellediğini duyuran oyuncu Sermiyan Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi.

Sermiyan Midyat, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi engelledi! Paylaşımı olay oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında atılan sloganlardan rahatsız olan MHP lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Açıklamalarıyla gündeme gelen Bahçeli'ye dair oyuncu Sermiyan Midyat bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Sermiyan Midyat Bahçeli’yi Twitter’dan engellediğini duyurdu.

Midyat, “Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim” dedi.

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Instagram'da da paylaşım yapan oyuncu "Demokratik hukuk ülkesinin vatandaşıyım. Fikrimi paylaşırım ve paylaşıyorum" dedi.

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Sermiyan Midyat'a destek olanlar ve eleştirenler sosyal medyada ikiye bölündü.

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