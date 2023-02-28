MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Salkım'dan Haluk Levent'e sert eleştiri! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Yeşim Salkım'dan Haluk Levent'e sert eleştiri! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

28.02.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yeşim Salkım Devlet Bahçeli'den sonra Haluk Levent'i hedef aldı. "Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyen Yeşim Salkım, Levent'in eleştirilerin odağındayken Kızılay'dan çadır satın almasına dair yorumlarda bulundu.

Yeşim Salkım'dan Haluk Levent'e sert eleştiri! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Haluk Levent'in başında olduğu AHBAP Derneği'nin depremin ilk günlerinde Kızılay'dan çadır satın alması gündemde. Şarkıcı Yeşim Salkım "Tebrik ederim arada sırada da olsa doğru karar alabiliyorsunuz arkası gelir inşallah hayırlısıyla" diyerek Bahçeli'nin Beşiktaş JK'dan ayrılmasını eleştirdikten Haluk Levent'i hedef aldı.

sfsfsdfs

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyen Yeşim Salkım "Arkadaş hadi Kızılay tamam çok büyük hata ve yanlış yaptı oradan alan hiç mi bunu yanlış yapmadı? Başka yerden alsaydı... Elinde para varsa istediğin yerden alırsın" dedi.

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca... Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

"KIZILAY KADAR HATALI"

Yeşim Salkım, Levent'in eleştirilerin odağındayken Kızılay'dan çadır satın almasına sinirlenerek "Bu ülkedeki yanlışların ardı arkası kesilmiyor zaten ama biraz adaletli düşünelim... Hükümet tarafından eleştirilirken kalkıp oradan yardım toplaması ve insanlardan aldığı parayı Kızılay'a aktarması ve bunu insanlara haber vermemesi ne kadar etik? Her kahramanım diyene bu kadar inanmayın. Bu işte Kızılay ne kadar hatalıysa Haluk Levent de o kadar hatalı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen mesaja çok kızdı, sert çıktı! "Lan..."Gelen mesaja çok kızdı, sert çıktı! "Lan..."
Züleyha Ortak ünlü popçuya isyan etti! 'Deprem bölgesine gelmeyerek iki kişinin hakkını yedi'Züleyha Ortak ünlü popçuya isyan etti! 'Deprem bölgesine gelmeyerek iki kişinin hakkını yedi'
Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."Eleştirdi! "Cansiperane savunurken..."
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Yeşim Salkım istedi

En Çok Okunan Haberler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın verdiği cevap gündem oldu

İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.