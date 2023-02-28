Yeşim Salkım'dan Haluk Levent'e sert eleştiri! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Haluk Levent'in başında olduğu AHBAP Derneği'nin depremin ilk günlerinde Kızılay'dan çadır satın alması gündemde. Şarkıcı Yeşim Salkım "Tebrik ederim arada sırada da olsa doğru karar alabiliyorsunuz arkası gelir inşallah hayırlısıyla" diyerek Bahçeli'nin Beşiktaş JK'dan ayrılmasını eleştirdikten Haluk Levent'i hedef aldı.

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyen Yeşim Salkım "Arkadaş hadi Kızılay tamam çok büyük hata ve yanlış yaptı oradan alan hiç mi bunu yanlış yapmadı? Başka yerden alsaydı... Elinde para varsa istediğin yerden alırsın" dedi.

"KIZILAY KADAR HATALI"

Yeşim Salkım, Levent'in eleştirilerin odağındayken Kızılay'dan çadır satın almasına sinirlenerek "Bu ülkedeki yanlışların ardı arkası kesilmiyor zaten ama biraz adaletli düşünelim... Hükümet tarafından eleştirilirken kalkıp oradan yardım toplaması ve insanlardan aldığı parayı Kızılay'a aktarması ve bunu insanlara haber vermemesi ne kadar etik? Her kahramanım diyene bu kadar inanmayın. Bu işte Kızılay ne kadar hatalıysa Haluk Levent de o kadar hatalı" dedi.



