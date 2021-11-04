Serpme pilav, etli bulgur pilavı nasıl yapılır? İşte serpme pilav, etli bulgur pilavı malzemeleri!

Savara raxisti olarak bilinen serpme pilav, kuzu eti ile hazırlanır. Pratik bir tarife sahip olan etli bulgur pilavını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ayrıca etli bulgur pilav Goşt u Savar adıyla da bilinir. İşte serpme pilav, etli bulgur pilavı malzemeleri!

SERPME PİLAV, ETLİ BULGUR PİLAVI MALZEMELERİ

• 1 kg kemikli kuzu eti,

• Karabiber

• 500 gr bulgur

• Tuz

• 50 gr tel şehriye

• 100 gr tereyağı

SERPME PİLAV, ETLİ BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pişirme tenceresine etleri ilave edip kendi yağında kavurun. Etler kavrulduğunda su ilave edin. Sonrasında baharatını ve tuzunu ekleyin ve haşlayın. Pişirme süresi düdüklü tencerede düşürülebilir. Kemikler ayrılabilir kıvama gelene dek pişirmeye devam edin.

Pilavı hazırlamak için tereyağını pilav tenceresinde eritin ve tel şehriyeleri kavurun, bulgur ilave edin. Karabiber ve tuzu ekledikten sonra su ekleyin ve pişirin. Servis tepsisine bulgur pilavı dökün, üzerine haşlanmış etleri serpiştirin. Afiyet olsun...



