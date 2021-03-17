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Serra Yılmaz 48 başarılı kadınla Vanity Fair kapağında!

17.03.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Serra Yılmaz 48 başarılı kadınla Vanity Fair kapağında!

On yedi senedir İtalya’da tiyatro ve sinema alanında sayısız projede yer alan usta oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda başarılar elde etmiş 48 kadınla İtalyan Vanity Fair dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

On yedi senedir İtalya’da tiyatro ve sinema alanında sayısız projede yer alan usta oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda başarılar elde etmiş 48 kadınla İtalyan Vanity Fair dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı. Kapağında yer verdiği kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış isimleri 'Hayatlarıyla Dünyayı Değiştiren Kadınlar' olarak tanımlayan ünlü dergide içlerinde gazeteciden, bilim insanına, yazardan, oyuncuya mesleğinde öncü 48 kadın bulunuyor.

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Serra Yılmaz bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “İtalya’da böyle önemli 48 kadının içinde bana da yer vermelerinden dolayı çok mutluyum. Kadınlar olarak tüm dünyada kendi alanlarımızda yaşadığımız olumsuzluklar bizi yıldırmıyor, tersine güçlendiriyor ve kadınlar olarak birleştiriyor. Biz beraber daha güçlüyüz ve haklılığımızı bu yolda göstereceğiz. Ayrıca pandemiyle beraber tüm dünyada duran tiyatro çalışmalarının da bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyorum, birçok riskli etkinlik devam ederken tiyatronun yaşaması artık hayati bir noktaya geldi. Sahneyi çok özledim ve sabırsızlıkla yeniden sahnede olmayı bekliyorum.”
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Serra Yılmaz son olarak pandemi öncesinde İtalya’da tiyatro çalışmalarına devam ediyordu. Son oyunu ‘Don Kişot’ ile İtalya’da tiyatroseverlerle buluşmuş, oyun büyük beğeni toplamış ve sene boyunca kapalı gişe oynamıştı. Ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile Miguel de Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan ‘Don Chisciotte (Don Kişot) için beraber sahneye çıkan Yılmaz, oyunda Don Kişot’un yol arkadaşı Sancho Panza’ya hayat veriyordu.

İtalya’da tiyatro başarılarına sürekli bir yenisini ekleyen oyuncu, geçtiğimiz senelerde İtalya'nın en prestijli tiyatro ödüllerinden Persofone Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ile Cuomo Uluslararası Ödülleri’ne layık görülmüştü. Serra Yılmaz ayrıca İtalya’da vizyona giren Ferzan Özpetek’in son filmi ‘La Dea Fortuna’da rol almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Serra Yılmaz
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