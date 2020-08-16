YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Sertaslan, “Kadınlarımızın her daim yanındayız”

Sertaslan, “Kadınlarımızın her daim yanındayız”

BURSA HABERLERİ  | 16.08.2020 17:30 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, Gemlik Kadın Kolları Gülseren Güler ve yönetimlerini makamında ağırladı.Kadınların siyasette varlığının daha da artmasının önemini vurgulayan Başkan Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş’a yeni görevinde başarılar diledi.Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan kadınların siyasetin içinde olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgularken, buna yönelik çalışmaların artması gerekliliğine değindi.Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş’a Halk Market projesinden bahsetti.

Sertaslan, “Kadınlarımızın her daim yanındayız”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, Gemlik Kadın Kolları Gülseren Güler ve yönetimlerini makamında ağırladı.
Kadınların siyasette varlığının daha da artmasının önemini vurgulayan Başkan Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş’a yeni görevinde başarılar diledi.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan kadınların siyasetin içinde olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgularken, buna yönelik çalışmaların artması gerekliliğine değindi.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş’a Halk Market projesinden bahsetti. Halk market projesinde ihtiyaç sahiplerinin her ay kartına yüklenen bakiye miktarı kadar alışveriş yapabileceğini ifade ederken, bu alışveriş kartını evin kadını adına çıkartılacak ve birçok ihtiyacını bu marketten temin edebileceklerini, bu sayede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini belirtti. Bu sistemde sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceğini vurguladı.
Asgari ücret seviyesinde çalışan kadınların bu koşullarda çocuklarını kreşe göndermesinin zorluğundan da bahseden Başkan Sertaslan, “Seçim döneminde Gemlik’e verdiğimiz sözlerimizden birisi kreşti. Belediyemizin yanında bulunan ve yıllarca harabe şekilde kalan bu binayı asgari ücretle çalışan annelerin çocuklarını rahatlıkla emanet edeceği bir kreş haline getirdik. Kreşimiz yaklaşık 70 öğrenci kapasiteli ve organik tarım alanları, uzman eğitmenler eşliğinde satranç, yüzme eğitimiyle beraber birçok aktivite imkânı mevcut. Biz bu kreşi hiçbir kar amacı gütmeden Gemlikli çocuklarımıza hizmet vermesi için inşa ettik.” Dedi.
CHP Bursa İl Başkanı Aysel Okumuş ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederken, bu çalışmaları takdirle izlediklerini belirtti ve Sertaslan’a görevinde başarılar diledi.

Sertaslan, “Kadınlarımızın her daim yanındayız”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Bursa Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:34
Sabah
06:09
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:07
Yatsı
21:35

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Bandırma Eczanesi
Nilufer
Bandırma Eczanesi
Nilufer
Bandırma Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor

Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.