Sertaslan, “Kadınlarımızın her daim yanındayız”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, Gemlik Kadın Kolları Gülseren Güler ve yönetimlerini makamında ağırladı.

Kadınların siyasette varlığının daha da artmasının önemini vurgulayan Başkan Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş’a yeni görevinde başarılar diledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan kadınların siyasetin içinde olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgularken, buna yönelik çalışmaların artması gerekliliğine değindi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş’a Halk Market projesinden bahsetti. Halk market projesinde ihtiyaç sahiplerinin her ay kartına yüklenen bakiye miktarı kadar alışveriş yapabileceğini ifade ederken, bu alışveriş kartını evin kadını adına çıkartılacak ve birçok ihtiyacını bu marketten temin edebileceklerini, bu sayede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini belirtti. Bu sistemde sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceğini vurguladı.

Asgari ücret seviyesinde çalışan kadınların bu koşullarda çocuklarını kreşe göndermesinin zorluğundan da bahseden Başkan Sertaslan, “Seçim döneminde Gemlik’e verdiğimiz sözlerimizden birisi kreşti. Belediyemizin yanında bulunan ve yıllarca harabe şekilde kalan bu binayı asgari ücretle çalışan annelerin çocuklarını rahatlıkla emanet edeceği bir kreş haline getirdik. Kreşimiz yaklaşık 70 öğrenci kapasiteli ve organik tarım alanları, uzman eğitmenler eşliğinde satranç, yüzme eğitimiyle beraber birçok aktivite imkânı mevcut. Biz bu kreşi hiçbir kar amacı gütmeden Gemlikli çocuklarımıza hizmet vermesi için inşa ettik.” Dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Aysel Okumuş ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederken, bu çalışmaları takdirle izlediklerini belirtti ve Sertaslan’a görevinde başarılar diledi.



