Sertifikasyon çalışması, turizmde yol gösterecek

AYŞE YILDIZ - Turizm sektörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıkladığı sertifikasyon sisteminin yeni dönemde turizme yön vereceğini düşünüyor.

Bakan Ersoy'un dış turizmle ilgili çalışmalara ilişkin "Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Koronavirüs olmayan alanları sertifike eden bir sistem. Bu çerçevede konuyla ilişkili STK'lerin bulunduğu komisyon oluşturduk." sözleri, sektör temsilcilerince olumlu karşılandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, sertifikasyon sistemiyle ilgili sektörde bu yönde bir beklenti olduğunu söyledi.

Özellikle normalleşme başladığında birtakım tavsiyelere ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın liderliğinde, ilgili bakanlıklar ve sektör paydaşlarıyla birlikte bu konuda bir sertifikasyon hazırlanıyor. Bunun hem otelleri, servis araçlarını hem havalimanlarını kapsayan önemli bir çalışma olduğunu öğrendik. Bu sertifikasyona gerçekten ihtiyaç vardı çünkü otelin hangi ortamda açılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, soru işaretlerinin giderilmesi önemliydi. Turizme yön verecek bir çalışma. Bu çalışmanın tamamlanmasını biz de bekliyoruz. Detaylar açıklanınca daha farklı değerlendirmemiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz."