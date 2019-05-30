Servet Yardımcı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi başkanlığına seçildi

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanlığına seçildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli organlarından Ulusal Federasyonlar Komitesinin başkanı oldu.
UEFA'nın Aleksander Ceferin başkanlığında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Yardımcı, stadyum ve güvenlik komitesi başkan vekilliği ile yeni görevini birlikte yürütecek.
Servet Yardımcı'nın başkanlığını yapacağı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, üye 55 federasyonun hem kendi aralarında hem de UEFA'yla olan ilişkilerinin yönetimi, strateji geliştirilmesi, yaşanılan diplomatik sorunlara çözüm üretilmesi, federasyonların yönetim kurullarına yardımcı olunması, üye federasyonların uluslararası diğer örgüt ve kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi gibi önemli görevler üstleniyor.
Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!
Beşiktaş Ljajic'i KAP'a bildirdi!
Süper Kupa G.Saray'ın!
G.Saray'da sürpriz imza! Açıklandı
Ve Dzeko imzayı atıyor!
F.Bahçe yerini kaybetti, G.Saray geriledi
Muslera'dan Fatih Terim açıklaması
Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'de!
Yıldız isim, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
1. Lig'den İtalya'ya gidiyor!
Trabzon'da yabancı bereketi
Ozan Kabak yıkıldı! Düştüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum