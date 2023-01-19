Servis şoförü öğrencileri tokatladı

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrencileri okul çıkışında evlerine götürmek için alan A.A. bir süre trafikte ilerledikten sonra aracı durdurarak üç öğrenciyi tokatladı. Rahat tavırları ile dikkat çeken A.A. daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis-Araçları Odası Başkanı Mesut İnce olaydan haber olur olmaz servis sürücünün işine son verildiğini belirterek ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda olayla ilgili tahkikat başlatıldığını söyledi.



