Ses ve görüntü kaydı kapattırıldı! Dursun Özbek Divan toplantısında, Ali Koç ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı

Son günlerde gündemin 1 numarası haline gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi için günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TFF'den yapılan açıklamada başta 30 Aralık 2023 Cumartesi günü oynanacağı belirtilen finalin tarihinde değişikliğe gidilerek 29 Aralık Cuma günü oynanacağı duyurulmuş, maçın Suudi Arabistan'da oynanacağı kararı bildirilmişti.

Bu açıklamanın ardından hem Fenerbahçe hem de Galatasaray cephesinden gelen açıklamalarla Süper Kupa'nın, Türkiye'nin 100. yılında Suudi Arabistan'da değil de ülkemizde oynanmasının daha doğru olacağı vurgulanmıştı.

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI KAPATTIRILDI

Galatasaray’ın basına kapalı son Divan toplantısında, Dursun Özbek kürsüye çıkmadan önce, Divan heyetinin tüm üyeleri ses veya görüntü kaydı alınmaması yönünde uyardığı, aksi takdirde üyelik düşürmeye kadar giden disiplin cezaları uygulanacağını bildirdiği öğrenildi.

O KONUŞMAYI AÇIKLADI

Fanatik'in haberin göre; Özbek’in bu şartlar altındaki konuşmasında, Süper Kupa ile ilgili şu bilgileri verdiği belirlendi: “Birkaç hafta önce bir gece Mehmet Büyükekşi beni aradı. ‘Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanması fikrine nasıl bakarsınız, Ali Koç ile de görüşeceğim’ dedi. Bu teklife hemen yanıt veremeyeceğimizi, yönetim kuruluyla görüşüp, konuyu Divan kurulumuza taşıyacağımızı söyledim...”

"ALİ KOÇ, GECE GEÇ SAATTE DÖNDÜ"

“Ardından Ali Koç’u aradım, açmadı. Gece geç saatte döndü. Amerika’da olduğunu dönünce arayacağını söyledi. Ancak ABD’den dönünce aramadı. Kulüpler Birliği toplantısı için bir araya geldiğimizde konuyu tekrar hatırlattım. Ali Koç bana ‘Biz o işi onayladık’ karşılığını verdi. Süreç bu şekilde ilerledi, sizlere aynen olduğu gibi aktardım.” Bu konuşma sonrası yapılan Divan oylamasında, finalin Türkiye’de oynanması yönünde karar alındı.





