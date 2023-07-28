Ses yarışmasında tanınmıştı! Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya paylaştı!

Katıldığı bir ses yarışması ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Mutlu Kaya güzelliği ve sesi ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Yarışma sonrası tanınan güzel yarışmacının hayatı sevgilisinin kurşunuyla bir anda kabusa dönmüştü.

Mutlu Kaya, erkek arkadaşının saldırısı nedeniyle bugün vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyor, zor duyulabilen bir sesle konuşuyor.

Mutlu Kaya ölümün kıyısından döndü ama o dönem kardeşi için "Kadına şiddete hayır" pankartları açan Dilek Kaya sevgilisinin yağdırdığı kurşunlar ile hayatını kaybetti.

Hayata tutunan Mutlu Kaya da Barbie akımına uydu. Sosyal medyadan son halini paylaşan Mutlu Kaya paylaşımına ise "Ben Kürt Barbie" notunu düştü.



