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  4. Ses yarışmasında tanınmıştı! Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya paylaştı!

Ses yarışmasında tanınmıştı! Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya paylaştı!

28.07.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve mucizevi şekilde hayatta kalan Mutlu Kaya sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekti. Mutlu Kaya "Ben Kürt Barbie" diyerek yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Katıldığı bir ses yarışması ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Mutlu Kaya güzelliği ve sesi ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Yarışma sonrası tanınan güzel yarışmacının hayatı sevgilisinin kurşunuyla bir anda kabusa dönmüştü.

Mutlu Kaya, erkek arkadaşının saldırısı nedeniyle bugün vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyor, zor duyulabilen bir sesle konuşuyor.

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Mutlu Kaya ölümün kıyısından döndü ama o dönem kardeşi için "Kadına şiddete hayır" pankartları açan Dilek Kaya sevgilisinin yağdırdığı kurşunlar ile hayatını kaybetti.

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Hayata tutunan Mutlu Kaya da Barbie akımına uydu. Sosyal medyadan son halini paylaşan Mutlu Kaya paylaşımına ise "Ben Kürt Barbie" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mutlu Kaya ses yarışması

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