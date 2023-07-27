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  4. Stanley'den Adidas'a, Crocs'tan Puma'ya ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley'den Adidas'a, Crocs'tan Puma'ya ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

26.07.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stanley termostan Adidas spor ayakkabıya, Levi's gömlekten Tommy Hilfiger kemere tarzınızı yükseltecek kaliteli markaların ürünlerinde indirimler başladı. Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünlerdeki %50 indirim fırsatını yakalamak ister misiniz? Sizin için markaların indirimlerini derledik. İşte detaylar!

Stanley'den Adidas'a, Crocs'tan Puma'ya ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Bir kez alıp ömür boyu kullanacağınız bir termosa, attığınız her adımda rahatlık sunacak dayanıklı bir spor ayakkabıya, kombinlerinizin en havalı eşlikçisi olacak akıllı saate, tarzınızı yükseltecek kaliteli giyim ürünlerine %50'ye varan indirimlerle sahip olmak isterseniz doğru yerdesiniz. Stanley, Puma, Adidas, Levi's, Tommy Hilfiger ve daha birçok markadaki indirimlerle bütçe dostu alışverişin keyfini yaşayabilirsiniz. Gelin, indirimdeki markaları birlikte keşfedelim.

1. Kalitesi ve dayanıklılığıyla kullanıcıların gözdesi Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

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Hem sıcak içeceklerinizi uzun süre sıcak hem de soğuk içeceklerinizi serin tutan bu yüksek kaliteli termoslar şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Stanley'nin eşsiz tasarımları ve dayanıklı malzemeleri ile üretilen termoslar her daim yanınızda taşımak isteyeceğiniz bir aksesuar olacak. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen siz de Stanley termos koleksiyonumuza göz atın ve bu kaliteli ürünlerden birine sahip olmanın keyfini çıkarın!

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2. Adidas spor ayakkabılarda 1000 TL'ye varan indirim

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Her yaşa, her tarza ve her spor dalına uygun çeşitlilikteki Adidas ayakkabıları şimdi uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Performansı ve şıklığı bir araya getiren bu üstün kaliteli ayakkabılar adımlarınızı daha konforlu hale getirecek. Spor yaparken, günlük kullanımda veya şehir hayatının koşturmacasında rahatlıkla tercih edebileceğiniz Adidas ayakkabılarına sahip olmak için hemen kampanya sayfamızı ziyaret edin ve indirimli fiyatları kaçırmayın!

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3. Rahatlık, kalite ve uygun fiyat! Puma spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

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Tarzınıza renk katacak, şık ve rahat Puma ayakkabılar şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Hem spor yaparken hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz Puma ayakkabıları, yüksek performansı ve kaliteli malzemeleri ile dikkat çekiyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Puma ayakkabı koleksiyonumuza göz atın ve tarzınıza uygun bir çifti indirimli fiyatlarla satın almanın keyfini çıkarın!

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4. Gardıropların vazgeçilmezi Levi's ile özel hissedin

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Ünlü denim markası Levi's, denim tutkunlarının beklediği muhteşem bir indirim başlattı. Levi's'in eşsiz kalitesi ve şık tasarımlarıyla üretilen jean pantolonlardan ceketlere, gömleklerden şortlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler sizleri bekliyor. Tarzınızı yansıtan ve size özgüven katacak Levi's ürünleri şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizlerle.

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5. Rahatlığın diğer adı Crocs indirimlerini kaçırmayın

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Crocs'un benzersiz tasarımları ve hafif malzemeleriyle üretilen ayakkabıları, hem rahat hem de şık bir görünüm sunuyor. Stilinizle uyum sağlayacak renk ve desen seçenekleriyle dikkat çeken Crocs ayakkabıları, şimdi uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

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6. Tommy Hilfiger ile tarzınıza uygun şıklığı yakalayın

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Gardırobunuzu yenilemek, stilinizi güncellemek ve kendinizi şık hissetmek için mükemmel bir fırsat sunan Tommy Hilfiger indirimleri, en trend parçaları uygun fiyatlarla sunuyor. İkonik logolarıyla ve kaliteli malzemeleriyle dikkat çeken bu markanın ürünleri, tarzınızı tamamlayacak ve sizi farklı kılacak.

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7. Dolabınıza renk katacak Dockers ürünlerinde büyük fırsat

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Şık ve rahat giyim konusunda adından sıkça söz ettiren Dockers, kaliteli ve şık tasarımları ile gardırobunuzu yenilemek isteyenlere seçenekler sunuyor. Pantolonlardan gömleklere, ceketlerden ayakkabılara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Dockers, kendinizi hem rahat hem de şık hissetmenizi sağlayacak. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Dockers ürünlerine göz atın ve stilinizi yenilemenin keyfini çıkarın!

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8. Zamana ve stile değer katmak isteyenler için Garmin saatleri şimdi indirimde

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Aktivitelerinizi izlemek, sağlığınızı takip etmek ve spor performansınızı iyileştirmek için tasarlanan bu akıllı saatler, şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Garmin'in yüksek kaliteli ve yenilikçi saatleri, GPS özellikleri, suya dayanıklılık, nabız takibi gibi pek çok fonksiyonla donatılmış durumda. Şimdi tam zamanı, hemen Garmin indirimlerine göz atın ve teknolojiyle sporu birleştirerek aktif bir yaşam tarzı sürmenin keyfini çıkarın!

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9. US Polo Assn indirimleriyle gardırobunuza zarif bir dokunuş yapın

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Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren US Polo Assn ürünleri, şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde şıklığı yakalamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan bu indirimler, gardırobunuzu güncellemenize ve tarzınızı yenilemenize olanak tanıyor. Hem erkek hem de kadın koleksiyonunda geniş bir seçeneğe sahip olan US Polo Assn, kalite ve stilin adresi olmaya devam ediyor.

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10. Klasik ve moderni buluşturan Pierre Cardin ürünlerinde büyük indirim fırsatları

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Pierre Cardin, moda dünyasının önde gelen markalarından biri olarak biliniyor ve her sezon şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İndirim dönemleri ise, bu özel markanın kaliteli ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı sunuyor. Pierre Cardin indirimlerinde, kadınlar ve erkekler için geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Moda tutkunları için vazgeçilmez bir fırsat olan Pierre Cardin indirimlerini takip ederek, zarif tarzınızı uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, stil keyfi Pierre Cardin indirimleriyle daha da artar!

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Bu içerik 27 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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