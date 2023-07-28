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Fiyatı 993 TL'ye düştü! Adidas Advantage Tenis Ayakkabısı kısa süreliğine indirimde

28.07.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem rahat olmak hem de tarz görünmek isteyenler buraya! Yaz aylarının vazgeçilmezi beyaz bir spor ayakkabıya sahip olmaya ne dersiniz? Üstelik neredeyse yarı fiyatına! Tarzınızı yükseltecek minimal, sade, şık ve rahat Adidas Advantage Tenis kısa süreliğine %30 indirimde! İşte detaylar...

Fiyatı 993 TL'ye düştü! Adidas Advantage Tenis Ayakkabısı kısa süreliğine indirimde

Beyaz spor ayakkabılar son yıllarda yaz modasının en trend giyim ürünleri arasında yer alıyor. Sade ve şık bir görünüm sunan beyaz spor ayakkabılar hem her kombine uyum sağlıyor hem de kombinlerin havasını anında yükseltiyor. Siz de yaz aylarında giymek üzere beyaz bir spor ayakkabı arıyorsanız Adidas'ın ikonik Advantage modeli tam size göre! Kısa süreliğine fiyatı 560 TL düşen ayakkabı, kombinlerinizin havasını yükseltmek için sizi bekliyor!

İkonik bir model: Adidas Advantage Tenis Ayakkabısı Unisex

Adsız tasarım - 2023-07-28T113618.000

Adidas Advantage Tenis Ayakkabısı'nın üst kısmı sentetik deriden yapılmıştır ve bu sayede dayanıklı ve uzun ömürlü bir ürün sunar. Ayakkabının orta tabanı, Cloudfoam teknolojisiyle yapılmıştır, gün boyu konfor sağlar ve ayağı destekler. Ayrıca, OrthoLite iç tabanı, ayaklarınızı desteklemeye yardımcı olur ve ayak kokusunu önler. Adidas Advantage Tenis Ayakkabısı, iyi kavrama ve hareket kabiliyeti sunan kauçuk dış tabanıyla da öne çıkar. Bu sayede zeminle iyi bir temas sağlar ve hızlı yan tepkiler için idealdir. Yüksek performans beklentilerini karşılamak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda şık bir görünüme sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Malzeme kalitesi beklediğimin üzerinde çıktı. Numarası da tam oldu . Şuan için gayet memnunum."

  • "Siyahının ofiste kanvas pantolon altına giyilebilir bir tipe sahip olması büyük avantaj. Bu nedenle iki çift aldım."

  • "Beklenenden daha erken geldi. Çok havalılar."

  • "Bence, iyi bir ürün ve çok rahat."
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Adidas'ın indirimdeki diğer ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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