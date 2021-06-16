Set paylaşımları devam ediyor! Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez rol arkadaşlarını şok ettiği anları paylaştı

Show TV'nin fenomen dizisi "Çukur", dört sene boyunca izleyiciyi ekrana bağlayan ender dizilerden biri olmayı başardı. Klişe bir mafya ve mahalle dizisinden öteye geçen "Çukur", başarılı oyuncuları ve hiç düşmeyen temposu sayesinde finale de yine zirvede veda etti. Zaten yapımcılar tadında bırakma kararı almasa, izleyicinin diziden vazgeçmeye niyeti yoktu. İzleyicilerin yoğun baskısı diziye birkaç bölüm daha eklenmesini bile sağladı. Ancak dizi nihayet ömrünü tamamladı. Finalden sonra görüldü ki, oyuncular da dizinin bitişine en az izleyiciler kadar çok üzüldü. Dört sezon boyunca usta oyuncuların ve genç yeteneklerin bir araya geldiği "Çukur" ekibi, sette gerçekten de bir aile ortamı yarattı. Şimdi de, ayrılmak hepsine zor gelmeye başladı. Bu durum, dizi final yapmasına rağmen oyuncuların durmadan sete dair paylaşım yapmasından anlaşılıyor.

Gafil avladı

Hem dizi devam ederken hem de bittikten sonra en çok paylaşım yapan oyunculardan biri de Damla Sönmez'di. Dizinin Efsun'u Damla Sönmez, arkadaşlarını çok eğlendirdiği ya da filtreye boğduğu anları paylaşıyordu.

Bu kez, Erkan Kolçak Köstendil ve Begüm Akkaya'yı gafil avladığı anları paylaştı. Ekibin şaşkın hali takipçilerini de çok güldürdü.

