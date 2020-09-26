Setur alternetif seyahatler oluşturmayı sürdürecek

İSTANBUL (AA) - Setur Operasyonlar Direktörü Oktay Temeller, "Setur olarak yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Temeller, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmin geleceğinin, sektör paydaşları ile birlikte şekillenebileceğini bildirdi.

Bireysel ya da kurumsal olarak hizmetlerden faydalanan misafirlerin talep ve beklentilerinin bu geleceğe yön vereceğini belirten Temeller, herkes için önceliğin sağlık ve güven olduğunu aktardı.

50 yılı aşkın tecrübesiyle turizmin öncüleri arasında yer alan Setur’un pandeminin ilk günlerinden itibaren hem çalışanları hem de misafirleri için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade eden Temeller, şunları kaydetti:

“Çalışma yöntemlerimizden, ürün gamımıza kadar her alanda yenilendik. Turizm, bireysel - kurumsal otel ve uçak biletinden, MICE ve turlara kadar çok ayaklı ve büyük bir sektör. Biz Setur olarak tüm alanlarda kaliteli ve güvenilir hizmet vermekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vererek memnuniyetlerini sağlamak üzere her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de tüm departmanlarımız, misafirlerimizin sağlığını gözeterek hem ürün gamımızı ve operasyonel süreçlerimizi yeniledik, hem de geleceğe yönelik yeni modeller oluşturmaya başladık.”