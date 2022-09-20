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Setur, Setur Mice ile ISO Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Belgesi'ne layık görüldü

20.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Setur, Setur Mice ile ISO Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Belgesi'ne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Setur, uçtan uca sunduğu etkinlik yönetim süreçleri sonucu müşterilerine organizasyon deneyimi yaşatan Setur Mice ile ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Belgesi'nin sahibi oldu.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, sektöre liderlik etme vizyonunu sürdürülebilirliğe de taşıyan Setur, Setur Mice ile bu belgeye layık görülen Türkiye'deki ilk seyahat acentesi oldu.

Bünyesinde uyguladığı sürdürülebilirlik standartları kapsamında etkinlik yönetimi faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını gerçekleştiren Setur Mice, ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Belgesi ile artık sürdürülebilirlik yönündeki çalışmalarını ileri taşıyacak etkinlik yönetim sistemi şartlarını karşılamayı taahhüt ediyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir sayfa açan Setur, Setur Mice ile bundan böyle orta ve büyük ölçekli, şehir ve resort oteller veya farklı mekanlarında gerçekleştirilen etkinliklerde teknik, dekor, konaklama, ulaşım, yeme içme gibi hizmetlerin tamamını kapsayan tüm çalışmalarda Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Belgesi’ne tabi bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. E-davetiye kullanımından artan yiyeceklerin geri dönüşümüne, sahne kurulumlarında geri dönüşümlü materyal seçimine kadar pek çok alandaki çalışmaları ile şirket, sürdürülebilir etkinlik süreçleri tasarlayacak.

ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Belgesi ile sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı atan Setur Mice, Koç Holding’in “Geleceğe. Birlikte” yaklaşımı altında sürdürdüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına uygun bir şekilde süreçlerini dönüştürmeye devam ediyor.

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