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Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar, Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Park’ta Atletico Madrid ile oynadıkları maçla ilgili, “Madrid maçında anlatılacak bir şey yok, yaşanması lazım. O anı herkesin bir gün yaşamasını isterim. 40 bin kişinin önünde oynamak benim başımı döndürdü. O kadar taraftarın önünde ilk defa oynadığımız için. Hepimiz heyecanlandık. Kelimelere dökemiyorum belki ama çok çok güzeldi” dedi.

Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın başarılı futbolcusu Sevgi Çınar, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında taraftarlarla buluştu.

Virüs salgını nedeniyle evden çıkmadıklarını ifade eden Sevgi Çınar, “Korona günleri sıkıntılı geçiyor. Bir program üzerinden haftanın 3 ya da 4 gününde antrenman yapıyoruz. Yani antrenmanları bitirmedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genelde evde kalıp, dışarı çıkmıyoruz. Korona günlerini böyle geçiriyoruz. Zorunlu ihtiyaç zamanlarında dışarı çıkıyoruz. Haftada 3 ya da 4 gün antrenman yapmanın aktif sporcular için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Onun için kendimiz de ekstra antrenmanlar yaparak geçiriyoruz günleri. Genelde evdeyiz, onun dışında film izleyip, oyun falan oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİME ROL MODEL OLDUM"

Futbolculuk hayatının yanı sıra öğretmenlik de yapan Sevgi Çınar, aynı anda iki meslek yapmanın kendisine birçok artısı olduğunu söyledi. Öğrencilerinden çok fazla ilgi gördüğünü ifade eden Çınar, “Hem futbolcu hem öğretmen olmanın bana artısı çok fazla. Okulumda da öğrencilerimiz çok ilgisi var. Beşiktaş’ta oynamamım da çok etkisi var. Bir de kadın futbolunu ilk defa görüyorlar. Ben Elbistan’da öğretmenlik yapıyorum. Orada, kadın futbolu çok fazla yaygın olmadığı için farklı geliyor öğrencilerime. Onlarda da artık hocam bizde futbol oynamak istiyoruz. Takım kuralım, babamla konuşayım beni bir takıma gönderin, ben Beşiktaş’ta oynamak istiyorum, gelip beni görün diyenler var. Erkeklerden de talep geliyor, gelip benim maçımı izleyin diye. Onlara rol model oldum diyebilirim” şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ’TA OYNUYORUM DEYİNCE ONLARA FARKLI GELİYOR"

Beşiktaş’ta futbol oynadığını duyan bazı velilerin okula geldiklerini söyleyen Sevgi Çınar, “Birçok veli ile görüştüm. Mesela, bizim ilçe milli eğitim müdürümüz de koyu Beşiktaşlı. Okula gelen birçok Beşiktaşlı veli var. Hocam siz Beşiktaş’ta oynuyormuşsunuz, sizi görmeye geldik diye. Sarılabilir miyiz, konuşabilir miyiz diye geliyorlar. Beşiktaş’ta oynuyorum deyince onlara çok farklı geliyor. Çok fazla ilgi var” dedi.

"BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİM BENİ KEŞFETTİ"

Futbola, sokakta erkek arkadaşlarıyla top oynayarak başladığını daha sonra beden eğitimi öğretmeninin kendisini keşfettiğini dile getiren Sevgi Çınar, şöyle konuştu:

“Sevgi Çınar’ın futbola ilgili sokakta erkeklerle futbol oynayarak başladı. Babam da eski futbolcu o öncü oldu. Birçok kez de söyledim. Kız arkadaşlarımdan çok erkek arkadaşlarım vardı, daha iyi anlaşıyordum. Ortak noktamız sürekli futbol olduğu için onlarla daha konuşma fırsatım oluyordu. Mahalle maçları falan yapıyorduk. Babamla halı sahalara gidiyordum. Devre arası olduğunda bende topa falan vuruyordum. Daha sonra okulumdaki beden eğitimi öğretmenim beni keşfetti. Daha sonra Adana İdman Yurdu’na gitti. 2 ay boyunca gel, futbola gel dedi. Evden izin vermiyorlardı, okul takımında oynadığım fotoğraflarımı eve gönderiyordu. O şekilde futbola başlamış oldum."

"TRANSFERİMDE MUTLU HOCANIN EMEĞİ ÇOK"

Beşiktaş’a transfer sürecini de anlatan Sevgi, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş’a transferin teknik direktörümüz Mutlu hoca sayesinde oldu. Mutlu hocanın çok emeği var. 2 sezon seni transfer edeceğim diyordu, konuşuyorduk. Ben de Beşiktaş’a gitmek istediğimi söyledim ortak bir karar aldık. Beşiktaş’ta buluştuk.”

“BEŞİKTAŞ FORMASIYLA SAHAYA ÇIKINCA İNSANA BİR ÖZGÜVEN GELİYOR"

Son 7 sezondur Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiğini belirten Sevgi Çınar, “7 senedir Şampiyonlar Ligi’ne gidiyorum. Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkmak çok daha büyük bir heyecan, büyük bir gurur. Sanki Milli takım maçlarına çıkıyormuşuz gibi hissettiriyordu bana. Böyle bir camianın içinde olmak çok güzel. Beşiktaş formasıyla sahaya çıkınca insana bir özgüven geliyor. 1 koşuyorsan, 3 koşmak istiyorsun. Taraftarın çok büyük etkisi var. Yurt dışında bizi yalnız bırakmadılar. Onların etkisi de büyük” şeklinde konuştu.

"40 BİN KİŞİNİN ÖNÜNDE OYNAMAK BAŞIMI DÖNDÜRDÜ"

Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Park’ta Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmada yaşadığı heyecanı dile getiren Sevgi, “Madrid maçında anlatılacak bir şey yok, yaşanması lazım. O anı herkesin bir gün yaşamasını isterim. 40 bin kişinin önünde oynamak benim başımı döndürdü. İlk yarı bitti, ikinci yarı sahaya çıktım kanat değiştirdim ama hala bu tarafta oynuyormuşum gibi hissettim. O kadar seyirci… Bir anda başım döndü. İlk defa oynadığımız için. Hepimiz heyecanlandık. Onlar sayesinde böyle bir gururu yaşadığım için çok mutluyum. Kelimelere dökemiyorum belki ama çok çok güzeldi” dedi.

"TARAFTARIN HAKKARİ’YE KADAR GELMESİ BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Kadınlar 1’inci Ligi’nde deplasmanda oynanan Hakkarigücü Spor deplasmanında dahi taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Sevgi, “Hakkari deplasmanı, bizim için ayrı taraftarımız için ayrı bir şey oldu. Öğretmenlik yaptığım için ben takımdan ayrı Hakkari’ye geldim. Hafta içinde oraya geçmemiz gerekiyordu. Ben Malatya’ya gittim, oradan Ankara’ya oradan da Van’a uçtum. Van’da takımı bekledim. Hakkari’ye giderken çığ düşmüş. Entrikalı bir deplasmandı. Çok güzeldi. Taraftarın oraya kadar gelmesi bizi çok gururlandırdı. Onlar için bir video hazırlamamızı istedi hocamız. Bir video gönderdik. Oraya gittik, maçı kazandık, döndük” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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