Sevgililer Günü yasaklandı! Bacılar Günü kutlanacak

Pakistan Tarım Ünversitesi Sevgililer Günü'nün kutlanmasını yasakladı. 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü'nün yerine İslami bir gelenek olarak "Bacılar Günü" kutlanması teşvik edilecek.

Ayrıca kadınlara başörtüsü veya baştan ayağa kadar bütün vücudu kaplayan çarşaf hediye edilebileceği duyuruldu.

Karar Rektör Yardımcısı Zafar İkbal Randova tarafından alındı. Yerel medyaya konuşan Randova, Bacılar Günü fikrinin İslam kültürü ile daha bağdaşık olduğunu belirtti ve uygulamanın ülke geneline yayılmasını umduğunu söyledi. Dr. Randhawa, "kültürümüzü unutuyorduk ve batı kültürümüz toplumumuzda kök saldı" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), elektronik ve yazılı medyada Sevgililer Günü kutlamalarını tanıtıcı içeriğin yayınlanmasını yasakladı.

