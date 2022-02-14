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Sevgililer Günü'nde çiftler balon manzaralı Kapadokya'ya akın etti

14.02.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgililer Günü'nde çiftler balon manzaralı Kapadokya'ya akın etti

NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan Kapadokya'yı ziyaret eden çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirdi.

Bölgedeki yerli bir firma tarafından üretilen kalp figürlü sıcak hava balonunun da uçuş gerçekleştirdiği Kapadokya'da, turistlerin kimisi hakim tepelerde balon ve peribacalarının sunduğu görsel güzelliği kendilerine dekor yaptı, kimisi de kiraladığı vince salıncak kurarak farklı kostümlerle güne özel fotoğraflar için objektif karşısına geçti.

Sabahın ilk ışıkları ile balonlar görevlilerce uçuş için hazırlanırken, yerli ve yabancı çiftler ise fotoğraf çekimi için vadi yamaçlarında yer bulma telaşına girdi.

Gün doğumu ile gökyüzüne yükselen balonların renk kattığı manzara, çiftler için doğal stüdyoya dönüştü.

Cappadocia Ezair Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Ezel, gazetecilere, kalp figürlü balonun sadece özel günlerde uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Sevgililer Günü'nde bölgeye gelen konuklara jest amacıyla bölge semalarında kalp şeklinde balonun süzüldüğünü anlatan Ezel, tüm çiftlere ve özellikle annelere bu uçuşu hediye ettiklerini kaydetti.

Çiftlerin fotoğraf taleplerini karşılayan fotoğraf sanatçısı Caner Yalçın da Sevgililer Günü dolayısıyla işlerinde hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Kapadokya, doğal güzellikleri ile ünlü bir bölge. Burada balonların oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerine yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kılıçlar Vadisi'nde fotoğraf çektiren Güney Afrikalı Zine Johnson ise coğrafi şekilleri ve rengarenk balonlarla farklı bir kimliğe sahip Kapadokya'da bulunmaktan mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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Nevşehir Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:27
Öğle
13:00
İkindi
15:56
Akşam
18:24
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