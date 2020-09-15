MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sevgilisi koronavirüs oldu o evde parti verdi! Şevval Şahin'den skandal savunma

Sevgilisi koronavirüs oldu o evde parti verdi! Şevval Şahin'den skandal savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral evinde parti verdikten sonra koronavirüs olmuştu. Bu partide pek çok kişide virüs çıkması Şahin'i korkutmadı. Ünlü isim yine evinde parti verdi bir de şoke eden bir savunma yaptı.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, peş peşe doğum günleri için parti verdi. Bu partilerin ilkinde Aral'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken Şahin'in sevgilisiyle bir daha parti vermesi herkesi şoke etti. Koronavirüs vakaları hızla artarken Şevval Şahin savunmasıyla da pes dedirtti.

Şahin "İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı. Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı’’ ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

'ABARTILDIĞI KADAR VAKA...'

Şevval Şahin "Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif...’’ dedi ve sevgilisinin arabasına binerek bulunduğu yerden uzaklaştı.

Diğer yandan Şahin, "Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde’’ sözleriyle de dikkat çekti.

Şevval Şahin'e bu savunması sonrası tepki yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!
Cardi B hedefini belirledi: ‘Nurbanu-Safiye Sultan’Cardi B hedefini belirledi: ‘Nurbanu-Safiye Sultan’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
İstanbul'da korku dolu anlar! 6 katlı bina tahliye edildi
İstanbul'da korku dolu anlar! 6 katlı bina tahliye edildi
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aranıyor bunlar..
kendini beğenmişlik
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fahriye Evcen: Burak’ın her halini beğeniyorum
'Burak’ın her halini beğeniyorum' dedi ve iddialara yanıt verdi
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile sinirlendim
'Bu kadar yıl sonra bile sinirlendim'
Bahar Candan'ın gerçek halini Survivor Yunus Emre paylaştı! 'Botoks değil...'
Survivor Yunus Emre gerçek halini paylaşınca...
Cathy Hummels herkesin içinde bikinisini değiştirdi
Herkesin içinde bikinisini değiştirdi
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?
MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!
Arıza dizisindeki sahne, Vanlıların tepkisini çekti
Arıza dizisindeki sahne, Vanlıların tepkisini çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.