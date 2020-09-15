Sevgilisi koronavirüs oldu o evde parti verdi! Şevval Şahin'den skandal savunma

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, peş peşe doğum günleri için parti verdi. Bu partilerin ilkinde Aral'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken Şahin'in sevgilisiyle bir daha parti vermesi herkesi şoke etti. Koronavirüs vakaları hızla artarken Şevval Şahin savunmasıyla da pes dedirtti.

Şahin "İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı. Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı’’ ifadelerini kullandı.

'ABARTILDIĞI KADAR VAKA...'

Şevval Şahin "Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif...’’ dedi ve sevgilisinin arabasına binerek bulunduğu yerden uzaklaştı.

Diğer yandan Şahin, "Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde’’ sözleriyle de dikkat çekti.

Şevval Şahin'e bu savunması sonrası tepki yağdı.

