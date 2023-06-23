YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Sevgilisine çarpan yaşlı adamı bıçaklayan kişi adliyeye sevk edildi

Sevgilisine çarpan yaşlı adamı bıçaklayan kişi adliyeye sevk edildi

23.06.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sevgilisine otomobil ile çarpan yaşlı adamı bıçaklayan genç adliyeye sevk edildi.

Sevgilisine çarpan yaşlı adamı bıçaklayan kişi adliyeye sevk edildi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Işık kullandığı 01 ALM 590 plakalı araç ile elektrikli bisikletli Gamze Yaren D.’ye (23) çarptı. Kazada Gamze Yaren D. hafif şekilde yaralandı. Bu sırada Gamze Yaren D.’nin sevgilisi Mustafa Kadirhan Ş. kazayı duyunca olay yerine geldi ve Mahmut I.’ya saldırdı.

Mahmut I., kendisine saldıran Mustafa Kadirhan Ş’ye “yapma” diyerek adeta yalvardı. Ancak Mustafa Kadihr Ş. herkesin gözü önünde adamı önce dövdü sonra sol baldırından bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri tamamlanan genç adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıAdana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Takla atan araçta anne öldü, baba ile kızı yaralandıTakla atan araçta anne öldü, baba ile kızı yaralandı
Cizre’de 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecekCizre’de 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 23 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:13
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Cuma

Ayten eczanesi
Karatas
Mine eczanesi
Saricam
Burda eczanesi
Seyhan
Şahin eczanesi
Pozanti
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Aktaş eczanesi
Ceyhan
Elif özmü eczanesi
Imamoglu
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.