Sevgilisine çarpan yaşlı adamı bıçaklayan kişi adliyeye sevk edildi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Işık kullandığı 01 ALM 590 plakalı araç ile elektrikli bisikletli Gamze Yaren D.’ye (23) çarptı. Kazada Gamze Yaren D. hafif şekilde yaralandı. Bu sırada Gamze Yaren D.’nin sevgilisi Mustafa Kadirhan Ş. kazayı duyunca olay yerine geldi ve Mahmut I.’ya saldırdı.

Mahmut I., kendisine saldıran Mustafa Kadirhan Ş’ye “yapma” diyerek adeta yalvardı. Ancak Mustafa Kadihr Ş. herkesin gözü önünde adamı önce dövdü sonra sol baldırından bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri tamamlanan genç adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.



