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Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı

02.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi.

Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde A.S.A. (24) isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden A.S.A.’nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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