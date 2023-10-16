Sevginin Gücü konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sevginin Gücü filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Sevginin Gücü filmi bu akşam saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Sevginin Gücü filminin yönetmen koltuğunda Kabir Khan yer alırkwn filmin senaryosunu ise Vijayendra Prasad ve Kabir Khan kaleme aldı. Hindistan yapımı Sevginin Gücü filmi hakkında detaylı bilgiler...

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİ KONUSU

Pakistanlı konuşamayan küçük Shahida'nın (Harshaali Malhotra) annesi, Hindistan'da çocuğunun tedavi edileceğini öğrenir. Hindistan'a gidiş yolculuğunda küçük Shahida, annesini kaybeder. Hindistan'da Shahida'ya yardım edecek olan kişi ise Bajrangi Bhaijaan müridinden olan Pavan'dır. Pavan (Salman Khan) ile Shahida'nın yolları bakalım nasıl kesişecek ve Pavan, Shaihada'yı ailesine ulaştırabilecek midir?

SEVGİNİN GÜCÜ OYUNCULARI

Salman Khan: Pawan Kumar Chaturvedi / Bajrangi Bhaijan

Kareena Kapoor: Rasika

Harshaali Malhotra: Shahida/Munni

Nawazuddin Siddiqui: Pakistani Reporter

Sharat Saxena: Dayanand

Alka Badola Kaushal

Om Puri: Maulana Sahab

Meher Vij: Shahida's Mother

Mir Sarwar

Najeem Khan : Young Pawan

Emraan Hashmi

Deepti Naval

Adnan Sami

Ali Quli Mirza

SEVGİNİN GÜCÜ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yapımı Sevginin Gücü filmi çekimleri Hindistan'da geçekleşmiştir. Başrolünde Salman Khan'ın yer aldığı filmin gerçek bir hikayeden esinlenildiği bilinmektedir.





