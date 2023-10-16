Sevginin Gücü konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sevginin Gücü filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Sevginin Gücü filmi bu akşam saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Sevginin Gücü filminin yönetmen koltuğunda Kabir Khan yer alırkwn filmin senaryosunu ise Vijayendra Prasad ve Kabir Khan kaleme aldı. Hindistan yapımı Sevginin Gücü filmi hakkında detaylı bilgiler...
Pakistanlı konuşamayan küçük Shahida'nın (Harshaali Malhotra) annesi, Hindistan'da çocuğunun tedavi edileceğini öğrenir. Hindistan'a gidiş yolculuğunda küçük Shahida, annesini kaybeder. Hindistan'da Shahida'ya yardım edecek olan kişi ise Bajrangi Bhaijaan müridinden olan Pavan'dır. Pavan (Salman Khan) ile Shahida'nın yolları bakalım nasıl kesişecek ve Pavan, Shaihada'yı ailesine ulaştırabilecek midir?
Salman Khan: Pawan Kumar Chaturvedi / Bajrangi Bhaijan
Kareena Kapoor: Rasika
Harshaali Malhotra: Shahida/Munni
Nawazuddin Siddiqui: Pakistani Reporter
Sharat Saxena: Dayanand
Alka Badola Kaushal
Om Puri: Maulana Sahab
Meher Vij: Shahida's Mother
Mir Sarwar
Najeem Khan : Young Pawan
Emraan Hashmi
Deepti Naval
Adnan Sami
Ali Quli Mirza
2015 yapımı Sevginin Gücü filmi çekimleri Hindistan'da geçekleşmiştir. Başrolünde Salman Khan'ın yer aldığı filmin gerçek bir hikayeden esinlenildiği bilinmektedir.