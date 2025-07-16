SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sevilen sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' ameliyat sonrası ilk kez gözünü açtı! İşte son hali...

'Kadıköy Boğası' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, geçirdiği göz ameliyatının ardından merak edilen son halini takipçileriyle paylaştı. İşte detaylar...

Sevilen sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' ameliyat sonrası ilk kez gözünü açtı! İşte son hali...
Berker İşleyen

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli içeriklerle tanınan ve henüz 3 aylıkken geçirdiği havale ve talihsiz bir kaza sonucu şaşılık yaşayan 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, göz ameliyatı oldu.

"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"

Sevilen sosyal medya fenomeni Kadıköy Boğası ameliyat sonrası ilk kez gözünü açtı! İşte son hali... 1

28 yaşındaki Başaran'ın, 1 buçuk saat süren operasyon sonrası gözündeki kayma düzeltildi. Operasyona ilişkin bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, “Mümkün olduğunca gözü ortaya almaya çalıştık. Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti” ifadelerini kullandı.

Yapılan ameliyat sonrasına Kadıköy Boğası’nın son durumu merak edilirken paylaşılan fotoğrafla fenomen ismin gözünün son durumu da görüldü.

İŞTE KADIKÖY BOĞASI'NIN SON HALİ

Sevilen sosyal medya fenomeni Kadıköy Boğası ameliyat sonrası ilk kez gözünü açtı! İşte son hali... 2

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...
F.Bahçe'de dev operasyon! Kasa dolacak... Tam 65 milyon EuroF.Bahçe'de dev operasyon! Kasa dolacak... Tam 65 milyon Euro
Anahtar Kelimeler:
ameliyat son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB hakkında ortalığı karıştıran bir iddia daha! Nevşin Mengü listeyi de yayınladı

MEB hakkında ortalığı karıştıran bir iddia daha! Nevşin Mengü listeyi de yayınladı

Mahkemede, "ilan ediyorum" diyerek duyurdu!

Mahkemede, "ilan ediyorum" diyerek duyurdu!

Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...

Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...

'Mourinho varsa yokum' dedi! Ezeli rakibe gidiyor...

'Mourinho varsa yokum' dedi! Ezeli rakibe gidiyor...

'Kadıköy Boğası' gözünü açtı! İşte son durumu...

'Kadıköy Boğası' gözünü açtı! İşte son durumu...

F.Bahçe'de dev operasyon! Kasa dolacak... Tam 65 milyon Euro

F.Bahçe'de dev operasyon! Kasa dolacak... Tam 65 milyon Euro

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.