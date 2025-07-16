Sevilen sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' ameliyat sonrası ilk kez gözünü açtı! İşte son hali...

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli içeriklerle tanınan ve henüz 3 aylıkken geçirdiği havale ve talihsiz bir kaza sonucu şaşılık yaşayan 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, göz ameliyatı oldu.

"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"

28 yaşındaki Başaran'ın, 1 buçuk saat süren operasyon sonrası gözündeki kayma düzeltildi. Operasyona ilişkin bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Bulut Ocak, “Mümkün olduğunca gözü ortaya almaya çalıştık. Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti” ifadelerini kullandı.

Yapılan ameliyat sonrasına Kadıköy Boğası’nın son durumu merak edilirken paylaşılan fotoğrafla fenomen ismin gözünün son durumu da görüldü.

İŞTE KADIKÖY BOĞASI'NIN SON HALİ