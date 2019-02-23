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Sevilla 2 - 4 Barcelona

İSPANYA HABERLERİ  | 23.02.2019 20:32 | Son Güncelleme

La Liga'nın 25. haftasında Barcelona iki kez geriye düştüğü maçta deplasmanda Sevilla'yı Messi (3) ve Suarez'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

Sevilla 2 - 4 Barcelona

La Liga'da lider Barcelona, 25. hafta mücadelesinde Sevilla'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip 22. dakikada Jesus Navas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

3 dakika sonra sahneye çıkan Messi durumu 1-1'e getirirken, 42'de Mercado takımı Sevilla'yı devreye 2-1 önde götürdü.

İkinci yarıda deyim yerindeyse sazı eline alan Messi, 67 ve 85. dakikalarda attığı gollerle Barcelona'yı 3-2 öne geçirdi.

90+4'te Messi bu kez asisti yaptı, Suarez son sözü söyledi ve Barcelona maçtan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Barcelona puanını 57'ye yükseltirken, Sevilla ise 37 puanda kaldı.

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sevilla barcelona lionel messi luis suarez

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