Sevilla 2 - 4 Barcelona

La Liga'da lider Barcelona, 25. hafta mücadelesinde Sevilla'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip 22. dakikada Jesus Navas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

3 dakika sonra sahneye çıkan Messi durumu 1-1'e getirirken, 42'de Mercado takımı Sevilla'yı devreye 2-1 önde götürdü.

İkinci yarıda deyim yerindeyse sazı eline alan Messi, 67 ve 85. dakikalarda attığı gollerle Barcelona'yı 3-2 öne geçirdi.

90+4'te Messi bu kez asisti yaptı, Suarez son sözü söyledi ve Barcelona maçtan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Barcelona puanını 57'ye yükseltirken, Sevilla ise 37 puanda kaldı.

