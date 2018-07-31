SPOR

Sevilla Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediğini doğruladı!

İSPANYA HABERLERİ  | 31.07.2018 22:21 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Sevilla, Vincent Aboubakar için yaptığı teklifi yükseltti ve beklemeye geçti. Sevilla cephesi de Aboubakar'ı kadrolarında görmek istediklerini doğruladı.

Sevilla Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediğini doğruladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Beşiktaş'ın tekrar kadroya katmak istediği Vincent Aboubakar için ikinci teklifini Porto'ya iletti.

Portekiz basınına göre Sevilla, ilk yaptığı 15 milyon euroluk teklifini yükseltti ve Porto'ya 20 milyon euro teklifte bulundu.

SEVILLA'DAN SON TEKLİF

26 yaşındaki Kamerunlu forvet için son teklifini yapan Sevilla'nın transfer için beklemeye geçtiği belirtildi.

Geçen sezon Porto formasıyla 24 gol atan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde 50 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.

''ABOUBAKAR'I İSTİYORUZ''

Öte yandan Sevilla Sportif Direktörü Joaquin Caparros, transfer iddialarını doğrularken, "Aboubakar'ı istiyoruz, bu doğru. Hücumda takviyelere ihtiyacımız var, bu doğrultuda ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

PARTNERNişantaşı’nda el eleNişantaşı’nda el ele
Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor sakatlandı!Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor sakatlandı!
Barcelona Nou Camp’ın isim hakkını satıyorBarcelona Nou Camp’ın isim hakkını satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sevilla vincent aboubakar

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Galatasaray Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı!

Galatasaray Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı!

Al Hilal Riyad Kulübü'nden Gomis için Galatasaray'a 7.5 milyon euroluk teklif!

Al Hilal Riyad Kulübü'nden Gomis için Galatasaray'a 7.5 milyon euroluk teklif!

'İdmana çıkmadılar' iddiaları yalanlandı!

'İdmana çıkmadılar' iddiaları yalanlandı!

Beşiktaş, Harun Tekin'i Bursaspor'dan resmen istedi!

Beşiktaş, Harun Tekin'i Bursaspor'dan resmen istedi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevilla Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediğini doğruladı!

Sevilla Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediğini doğruladı!

Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor sakatlandı!

Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor sakatlandı!

Barcelona Nou Camp’ın isim hakkını satıyor

Barcelona Nou Camp’ın isim hakkını satıyor

Lucas Digne, Barcelona'dan ayrılıyor

Lucas Digne, Barcelona'dan ayrılıyor

Ernesto Valverde: Yerry Mina'dan en iyi performansını bekliyoruz

Ernesto Valverde: Yerry Mina'dan en iyi performansını bekliyoruz

Cristiano Ronaldo vergi kaçırdığı için 18.8 milyon euro ceza ödeyecek

Cristiano Ronaldo vergi kaçırdığı için 18.8 milyon euro ceza ödeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.