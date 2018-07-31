Sevilla Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediğini doğruladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Beşiktaş'ın tekrar kadroya katmak istediği Vincent Aboubakar için ikinci teklifini Porto'ya iletti.
Portekiz basınına göre Sevilla, ilk yaptığı 15 milyon euroluk teklifini yükseltti ve Porto'ya 20 milyon euro teklifte bulundu.
SEVILLA'DAN SON TEKLİF
26 yaşındaki Kamerunlu forvet için son teklifini yapan Sevilla'nın transfer için beklemeye geçtiği belirtildi.
Geçen sezon Porto formasıyla 24 gol atan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde 50 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.
''ABOUBAKAR'I İSTİYORUZ''
Öte yandan Sevilla Sportif Direktörü Joaquin Caparros, transfer iddialarını doğrularken, "Aboubakar'ı istiyoruz, bu doğru. Hücumda takviyelere ihtiyacımız var, bu doğrultuda ilerliyoruz." şeklinde konuştu.
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