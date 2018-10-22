Sevilla - Akhisarspor maçında Kevin Clancy düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor'un J Grubu'ndaki Sevilla maçının hakemleri açıklandı.
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek.
Clancy'nin yardımcılıklarını Greg Aitken ve Euan Anderson yaparken, Alastair Mather ve Sean Carr ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.
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