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Sevilla - Akhisarspor maçında Kevin Clancy düdük çalacak

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 22.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımı ile yapacağı maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak.

Sevilla - Akhisarspor maçında Kevin Clancy düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor'un J Grubu'ndaki Sevilla maçının hakemleri açıklandı.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek.

Clancy'nin yardımcılıklarını Greg Aitken ve Euan Anderson yaparken, Alastair Mather ve Sean Carr ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor sevilla UEFA Avrupa Ligi Kevin Clancy

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