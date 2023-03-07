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Sevilla, Fenerbahçe karşısında ölüm/kalım maçına çıkıyor!

07.03.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü İspanya'da Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sevilla yönetimi, 6-1'lik Atletico Madrid hezimeti ve ligde küme düşme hattına kadar inilmesi sonrası teknik direktörü Jorge Sampaoli'ye 180 dakikalık kredi verdi.

Sevilla, Fenerbahçe karşısında ölüm/kalım maçına çıkıyor!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Sevilla maçı ile ilgili çalışan Fenerbahçe'ye İspanya'dan ilginç bir haber geldi.

SEVILLA MAÇI, KADER MAÇI

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Sevilla yönetimi, teknik direktör Sampaoli'ye perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçının önemi bir kez daha vurgulandı. Ligde alınan kötü sonuçlardan dolayı bu maçı kader maçı olarak gören Sevilla yönetimi, buradan alınacak sonuca göre hareket edecek.

KOVULABİLİR

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Fenerbahçe'nin Sevilla karşısında alacağı bir galibiyetle Sampaoli'nin görevine son verilecek. Ligde 17. sırada bulunan Sevilla, küme düşmeme savaşı veriyor.


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