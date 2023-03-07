Sevilla, Fenerbahçe karşısında ölüm/kalım maçına çıkıyor!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Sevilla maçı ile ilgili çalışan Fenerbahçe'ye İspanya'dan ilginç bir haber geldi.

SEVILLA MAÇI, KADER MAÇI

Sevilla yönetimi, teknik direktör Sampaoli'ye perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçının önemi bir kez daha vurgulandı. Ligde alınan kötü sonuçlardan dolayı bu maçı kader maçı olarak gören Sevilla yönetimi, buradan alınacak sonuca göre hareket edecek.

KOVULABİLİR

Fenerbahçe'nin Sevilla karşısında alacağı bir galibiyetle Sampaoli'nin görevine son verilecek. Ligde 17. sırada bulunan Sevilla, küme düşmeme savaşı veriyor.



