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Sevilla'yı da boş geçmedi, 90+5'te attı! Milli futbolcu Enes Ünal Fenerbahçe'nin intikamını aldı

20.03.2023 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'da heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Enes Ünal'lı Getafe sahasında Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde turnuva dışına iten Sevilla ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Getafe'nin üstünlüğü ile sona ererken, son sözü milli futbolcu Enes Ünal söyledi. İşte detaylar...

Sevilla'yı da boş geçmedi, 90+5'te attı! Milli futbolcu Enes Ünal Fenerbahçe'nin intikamını aldı
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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La Liga'nın 26'ncı hafta mücadelesinde Getafa sahasında Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nin dışına iten Sevilla ile karşı karşıya geldi.

ENES ÜNAL BOŞ GEÇMEDİ!

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Coliseum Alfonso Perez'de oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla Getafe olurken, ev sahibi ekibin golleri 50. dakikada Munir ve 90+5. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

13'NCÜ GOLÜNÜ ATTI!

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Getafe'nin 2. golünü kaydeden milli oyuncumuz Enes Ünal, maçta 90 dakika sahada kaldı. Enes Ünal, ligdeki 13. golünü kaydetti. Ayrıca 3 de asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardıdan Getafe, puanını 29 yaptı. Sevilla 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Sevilla ise Cadiz deplasmanına gidecek.

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