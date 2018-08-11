Sevinç' Ürkmez'in hedefi dünya şampiyonluğu

Babasının dövüş sporlarına ilgisinden etkilenerek 7 yıl önce kick boks sporuna başlayan Sevinç Ürkmez, 2 yıl önce Türkiye şampiyonluğu kazandı. Kick boksun yanı sıra muay thai sporuna da ilgi duyan Sevinç, 2 yıldır bu iki branşta katıldığı şampiyonalarda dereceler elde etti. Bu yıl katıldığı iki şampiyonada da finalde rakiplerine yenilerek ikincilik elde eden Sevinç, muay thai süper liginde birincilik kazandı.
Sevinç, antrenörü Yasin Urlu yönetiminde Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonalarda şanssızlık sonucu finalde rakiplerine yenildiğini anlatan Sevinç, gelecek turnuvalarda altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Hedeflerini anlatan Sevinç, "Babam dövüş sporlarını çok seviyordu. Birlikte maçlara gidiyorduk. Ben de babama dövüş sporu yapmak istediğimi söyledim. Kick boksa başladım, şampiyon oldum. Şimdi muay thai sporu yapıyorum. Gelecek yıl Türkiye şampiyonu olmayı istiyorum. Sonrasında da hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak" dedi.
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