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Şevket Çoruh yeni dizisi Tetikçinin Oğlu için Kürtçe öğreniyor

12.03.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan ve diziye veda edip herkesi üzen Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde İskender adlı Diyarbakırlı bir iş mafya babasına hayat veriyor. Başarılı oyuncu dizi için Kürtçe öğrenmeye başladı.

Şevket Çoruh yeni dizisi Tetikçinin Oğlu için Kürtçe öğreniyor

Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde İskender adlı Diyarbakırlı bir iş mafya babasına hayat veriyor. Şevket Çoruh yeni dizisi Tetikçinin Oğlu dizisi, için eşi Özge Çoruh ve kızı Turna’yla Bodrum’a taşındı.

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Ünlü aktör, karanlık bir iş insanı olan İskender’e hayat veriyor. O3 Medya ile Same Film’in ortaklığında çekilen dizinin birinci bölüm çekimleri bitmek üzere... FOX’ta ekrana gelecek dizinin mart sonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh’un canlandırdığı İskender Diyarbakırlı, iş birliği yaptığı adamlara tersanesinde çiğ köfte bile yoğuran renkli bir karakter... Çukur’un yazarı Gökhan Horzum’un ekip arkadaşları Kansu Gül, Halil Tekeş, Damla Şahin Duralı ve Emre Örs’le beraber yazdığı dizi için Çoruh, rolünün hakkını verebilmek için Kürtçe kelimeler ve aksan da çalıştı.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI

Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği dizide Hilmi Cem İntepe ile Nükhet Duru konuk oyuncu olarak rol aldı. Oğlu Yiğit’le ilgili intikam yemini eden İskender’in büyük savaşına sahne olacak dizide başlıca rolleri Timuçin Esen (Korkmaz), Genco Özak (Güven), Serhat Kılıç (Esat), Sezin Akbaşoğulları (Huri), Baran Can Eraslan (Yunus), Bahar Şahin (Sibel), Esra Kızıldoğan (Nursel), Kaya Akkaya (Sarp) ve Aybike Turan (Kiraz) paylaşacak.

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