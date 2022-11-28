Şevval Şahin beyaz tayt tulumuyla poz verdi! Göğüslerinin yarısı açıkta kaldı

Manken Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile 2 yıllık ilişkisi yaşamış ve bu ilişki sürecinde sık sık gündeme gelmişti. Ayrılıktan sonra aradığı aşkı bir türlü bulamayan model sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin fit vücuduyla sık sık gündeme gelirken beyaz tayt tulumuyla bir poz verdi. "Hayatım boyunca hiç diyet yapmadım" diyen ve 53 kilo olan modelin pozu olay oldu.

Göbeğini ve göğüslerinin yarısını açıkta bırakan tulumla dikkat çeken Şahin'in zayıflığı da gündem oldu.



