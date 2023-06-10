Şevval Şahin bikinili pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu, ortak arkadaşları; Cansın Sağlam, Zeynep Aleyna Şen ve Duygu Genç ile Muğla Akyaka’ya tatile gitti.

Dün sandal ile Azmak nehrinde tur atan Şahin verdikleri molada bir Azmak geleneğini yerine getirdi. Ünlü isim ‘Tarzan’ın ‘Jane’i gibi sallanıp nehre atladı. Tabii buz gibi suda fazla kalamadı.

İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü isim bikinli pozlarıyla da adeta nefes kesti. Şevval Şahin'e takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Mükemmel görünüyorsun', 'Vücudun güzelliğine bak' gibi yorumlar yaptılar.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.



