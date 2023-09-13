Şevval Şahin'e sevgilisinden gelen devasa çiçeği görenler şaşırdı! "Bacak boyum kadar"

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medyayı epey aktif kullanan ünlü isimler arsında yer alıyor. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü güzel, 24. yaş gününü kutladı. Kendisine doğum günü için gelen çiçekleri paylaşan ünlü isim, sevgilisi Murat Kazancıoğlu'ndan gelen gülleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sevgilisinden gelen çiçeğin boyutu görenleri şaşkına çevirdi.

Henüz 19 yaşındayken Türkiye güzeli seçilen Sevval Şahin, 24 yaşına girdi. 1999 yılı İstanbul doğumlu genç model doğum günü paylaşımlarını ardı ardına sıraladı.

Ünlü güzele sevgilisi Murat Kazancıoğlu doğum günü kutlaması adına devasa boyutta gül buketi yolladı. Güllerini sosyal medyada paylaşan Şevval Şahin, paylaşımına, "Bacak boyum kadar olmazsa olmaz. Aşkım, seni çok seviyorum" şeklinde yazdı.

Devasa gül buketini ağırlığından dolayı taşıyamayan Şevval Şahin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



