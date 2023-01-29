Şevval Şahin göğsünü açıkta bırakan bikinisiyle poz verdi! “Sana doyum olmaz”

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin iddialı paylaşımı ile olay oldu. Yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu Tayland’ın egzotik adası Phuket’te tatil yapan Şahin göğsünü açıkta bırakan bikinisi ile poz verdi.

Bir süredir birlikte olduğu Murat Kazancıoğlu ile keyifli tatilinden fotoğraflar paylaşan Şahin’in fotoğrafına takipçileri “Sana doyum olmaz”, “Aşırı güzel kadın ya”, “Fizik kız”, “Bu güzellik halis mi” yorumlarında bulundular.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahin 1999 doğumlu. Şahin'in Instagram hesabında 405 bin takipçisi bulunuyor.



