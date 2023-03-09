Şevval Şahin koltuğa uzanıp üstsüz poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin iddialı paylaşımı ile olay oldu. Son olarak Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda ''Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum' sözleriyle tepkilerin hedefi olan Şahin koltuğa uzanıp üstsüz poz verdi. Takipçileri alev yağdırdı...

Cesur pozlarına yenisini ekleyen Şevval Şahin'in bu fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri Şahin'e; 'Vay canına', 'Mükemmelsin', 'Çok güzel' yorumları yaparken aley emojilerini de gönderildi.

İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı.

Londra'da moda eğitimi alan Şahin, Türkiye güzeli olmasının ardından podyumlardan bir daha inmedi.

Modellik yapmaya devam eden 23 yaşındaki Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.



