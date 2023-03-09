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  4. Şevval Şahin koltuğa uzanıp üstsüz poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

Şevval Şahin koltuğa uzanıp üstsüz poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

09.03.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sosyal medya hesabı üzerinden cesur paylaşımlara devam ediyor. Adından sıkça söz ettiren Şahin bu sefer koltuğa uzanıp üstsüz poz verdi. Güzel mankenin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Şevval Şahin koltuğa uzanıp üstsüz poz verdi! Takipçileri alev yağdırdı

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin iddialı paylaşımı ile olay oldu. Son olarak Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda ''Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum' sözleriyle tepkilerin hedefi olan Şahin koltuğa uzanıp üstsüz poz verdi. Takipçileri alev yağdırdı...

Cesur pozlarına yenisini ekleyen Şevval Şahin'in bu fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Takipçileri Şahin'e; 'Vay canına', 'Mükemmelsin', 'Çok güzel' yorumları yaparken aley emojilerini de gönderildi.

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İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı.

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Londra'da moda eğitimi alan Şahin, Türkiye güzeli olmasının ardından podyumlardan bir daha inmedi.

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Modellik yapmaya devam eden 23 yaşındaki Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Şevval Şahin Armağan Çağlayan Miss Turkey yaşında

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