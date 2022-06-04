Şevval Sam Yasak Elma’dan ayrılıyor mu?

Yasak Elma dizisi 13 Haziran’da sezon arası verecek. Medyapım’ın geçen yıllara rağmen seyircisini artırarak ekran macerasını devam ettiren, seyircinin keyif alarak izlediği eğlenceli dizinin 6. sezonu da çekilecek.

Sevilen diziye sezon sonunda Çağatay’a hayat veren yakışıklı oyuncu Berk Oktay’ın veda edeceği ortaya çıkmıştı. Eda Ece ile Biran Damla Yılmaz’ın ise projeye devam edeceği kesinleşmişti. Gözler Şevval Sam’a çevrildi. Entrikalar kraliçesi Ender’in durumu merak ediliyordu.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; aynı zamanda Türkiye’nin en başarılı solistleri arasında da yer alan Sam, pandemi sonrası sahne programlarına başlamış ve teklif yağmuruna tutulmuştu. Güzel sanatçı dizi çekimlerinden dolayı da çok fazla sahne programı yapamıyordu. 5 yıl boyunca çok yorulan Sam, son gelen haberlere göre diziden ayrılıyor ve önümüzdeki dönemde kalbini çalacak bir proje çıkmazsa müziğe ağırlık verecek.

