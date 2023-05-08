Seyahat nasıl yazılır, seyahat yazımı nasıl olmalıdır? Seyahat mi seyehat mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşmalarda ya da yazılı metinlerde karşımıza çok fazla sözcük çıkar. Seyahat kelimesi de dilimizde en sık kullandığımız sözcüklerden biridir. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça “syh” kökünden gelen “siyāḥat” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Ayrıca bu kelimenin içerisinde geçtiği “seyahatname, iş seyahati, seyahat acentesi” gibi günlük hayatımızda da çok sık kullanılan birleşik sözcükler mevcuttur.

Yazılı iletişimlerde doğru bir şekilde anlaşılmak büyük önem taşır. Kelimelerin yazımında hata yapıldığında hem o sözcüğün manasında kayma yaşanır hem de karşı tarafa aktarılması istenen bilgiler yanlış olur. Bu yüzden yazım kurallarına ekstra itina edilmesi gerekir. Dilimizde en sık imla hatası yapılan sözcüklerden biri seyahat kelimesidir. Bu sözcüğün dördüncü harfi çoğunlukla “e” şeklinde kullanılmaktadır. Bu yüzden seyahat mi seyehat mi konusu büyük önem arz etmektedir. İmla kurallarıyla alakalı en bilinen sözlük, Türk Dil Kurumudur. Seyahat yazımı ile ilgili en doğru bilgileri de TDK verir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün anlamı ise şöyledir:

(İsim) Yolculuk

(İsim) Sefer ya da gezi

Seyahat TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Seyahat sözcüğü yolculuk, gezi, sefer gibi kelimelerin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Seyahat kelimesi yerine eş anlamlı olarak bilinen sözcüklerde yaygın olarak kullanılır. Bu kelime yazım hatası en sık yapılan sözcükler arasında yer alır. Pek çok kişi bu sözcüğü “seyehat” olarak yazar. Seyahat TDK sözlüğünde karşımıza “seyahat” şeklinde çıkmaktadır. Dilbilgisi kuralları denildiğinde akla ilk gelen sözlük TDK sözlüğüdür. Bu yüzden herhangi bir kelimenin yazımında şüpheye düşüldüğünde sözlüğe danışılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda seyahat doğru yazılışı şu şekildedir: