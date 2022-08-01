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Seyahat sağlık sigortaları yeniden önem kazanmaya başladı

01.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ray Sigorta Üst Yöneticisi Koray Erdoğan: - "Tüketiciler eskiden seyahat sağlık sigortasını sadece yurt dışı ziyaretleri için bir vize dokümanı olarak görüyordu. Bugün ise geldiğimiz noktada hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerde tercih edilen bir sigorta ürünü olduğunu görmek sektörümüz açısından oldukça mutluluk verici"

İSTANBUL (AA) - Seyahat sağlık sigortaları, kısıtlamaların kalkması ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte yeniden önem kazanmaya başladı.

Ray Sigorta açıklamasına göre, seyahat süresince yaşanabilecek bir sağlık sorununda, kaza durumunda ya da tedaviyi gerektiren herhangi bir olayda, seyahat sağlık sigortası mevcut şartlar içerisinde en iyi koşullarda tedavi olmaya yardımcı oluyor.

Yenilikçi ve ihtiyaca yönelik ürünleriyle sektörde fark yaratan Ray Sigorta’nın farklı teminat içerikleriyle oluşturduğu Tripplus Seyahat Sigortası, bireyleri hem yurt içinde hem de yurt dışında ani ortaya çıkabilecek sağlık risklerine ve yaşanabilecek yaralanmalara karşı koruma altına alıyor.

Tripplus Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası ürünü, yurt içi seyahatlerde ani ortaya çıkabilecek sağlık durumları, yaralanmalar ile ilgili tedavileri ve nakil işlemlerini karşılarken en geniş kapsamlı ürün olan Tripplus Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ürünü ise vize gerektiren ülkelere gerçekleştirilecek olan yurt dışı seyahatlerinde ihtiyaca göre eklenebilecek vize reddi, bagaj kaybı-çalınması, rötar, kapkaç, bulunulan yere aile üyelerinden birinin seyahati gibi pek çok kapsamda güvence sunuyor.

Seyahat sağlık sigortaları, tatil süresince başa gelebilecek ani bir hastalıkta ya da kaza durumunda kaliteli hizmet almanın yanı sıra, poliçe kapsamı doğrultusunda seyahat şirketinin tur iptali yapması, bagaj kaybı, kapkaç yaşanması gibi zor durumlar için de teminat sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, her seyahatin güzelliğinin yanında riskleri de beraberinde getirebildiğine dikkati çekti.

Erdoğan, yoğun geçen kış aylarının ardından, herkesin heyecanla beklediği tatil döneminin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından yapılan son açıklamalara göre yurt dışını ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısı bir önceki yıla göre yüzde 269,9 arttı. Dünya Turizm Barometresi’nin bu yıl yayınlanan ilk sayısında, seyahat kısıtlamalarının kalkması ve aşılama oranlarındaki artışla bastırılmış bir talebin ortaya çıktığı belirtildi.

Bu artışın yanı sıra, son yıllarda yaşanan olağanüstü durumlar, sigortanın ön görülemeyen risklere karşı koruyuculuk özelliğini her zamankinden daha fazla ön plana çıkardı. Farklı şehirlere ya da ülkelere seyahat etmenin heyecanını yaşarken karşılaşabileceğimiz aksilikler bu güzel deneyimimizi kötü etkileyebilir. Riskleri kontrol altına alarak seyahatimizi güvenle yapmanın yolu ise seyahat sağlık sigortasından geçmektedir."

- "Veriler bize seyahat sigortalarına olan farkındalığın gittikçe arttığını gösteriyor"

Erdoğan, Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine bakıldığında 2021 yılında toplam 1 milyon 145 bin kişi seyahat sağlık sigortası yaptırırken, salgının etkin olduğu 2020 yılında sadece 375 bin kişinin seyahat sağlık sigortası yaptırdığını anımsattı.

Bu yılın ilk 5 ayında ise seyahat sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının 1 milyon 145 bini aştığını hatırlatan Erdoğan, şunları aktardı:

"Veriler bize seyahat sigortalarına olan farkındalığın gittikçe arttığını gösteriyor. Tüketiciler eskiden seyahat sağlık sigortasını sadece yurt dışı ziyaretleri için bir vize dokümanı olarak görüyordu. Bugün ise geldiğimiz noktada hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerde tercih edilen bir sigorta ürünü olduğunu görmek sektörümüz açısından oldukça mutluluk verici. Biz de Ray Sigorta olarak bu üründe de müşterilerimize değer yaratacak çözümler sunmaya devam ediyoruz."

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