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Seyahatlerde biletlemeler HES üzerinden yapılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından normalleşme süreci çerçevesinde alınan kararlarda şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alınması ve bu kod üzerinden biletlemelerin yapılması kararlaştırıldı.İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüs salgını sonrasında normalleşme süreci çerçevesinde seyahatler konusunda, 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı kişilerin seyahat etmeleri ile ilgili olarak bir takım kararlar alındı.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından normalleşme süreci çerçevesinde alınan kararlarda şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alınması ve bu kod üzerinden biletlemelerin yapılması kararlaştırıldı.
İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüs salgını sonrasında normalleşme süreci çerçevesinde seyahatler konusunda, 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı kişilerin seyahat etmeleri ile ilgili olarak bir takım kararlar alındı. İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şu şeklide:
1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun kaldırılması ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,
2- İlimizde uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’ dan sonra sonlandırılmasına,
3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı’nın 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgede düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,
4- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,
Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına karar verildi.

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