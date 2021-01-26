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Seydikemer Belediyesi hasta köpeğe sahip çıktı

26.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde hastalıktan ve açlıktan bitkin düşen sokak köpeğine Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sahip çıktı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde hastalıktan ve açlıktan bitkin düşen sokak köpeğine Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sahip çıktı. Görevlilerce barınağa getirilen sokak köpeğine ‘Tarçın’ ismi verilirken tedavisine başlandı.
Türkiye’de son yıllarda artan hayvanlara şiddet haberlerine karşı Seydikemer Belediyesi iç ısıtan bir davranışa imza attı. Seydikemer’in Yaka Mahallesi’nde kaderine terk edilmiş sokak köpeğine Seydikemer Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Yüzü ve ayakları yara içinde, soğuk kış gününde açlıktan ayakta durmakta zorluk çeken köpeği gören duyarlı vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi. Köpeğin bulunduğu bölgeye giden Seydikemer Belediyesi ekipleri köpeği Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Burada Hayvan Barınağında Veteriner Abdullah Karadeniz tarafından tedavi altına alınan köpeğin halk arasında uyuz hastalığı olarak bilinen Demodex canis rahatsızlığı geçirdiği tespit edildi.
Seydikemer Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaka Mahallemizde, duyarlı esnafımızın ihbarı üzerine kaderine terk edilen can dostumuz ekiplerimiz tarafından muayene ve ardından tedavisi için Seydikemer Hayvan Geçici Bakım Evi’ne götürülmüştür. Öncelikli olarak duyarlı Yaka esnafımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz. En kısa sürede can dostumuzun sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”
“Adını Tarçın koyduk”
Köpeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Hayvan Barınağında Veteriner Hekim olarak görev yapan Abdullah Karadeniz, “Yaka Mahallesi’nde vatandaşın ihbarı ile bu dostumuzu Seydikemer Belediyesi Geçici Bakım Evine getirmiş bulunmaktayız. Biz bu arada bu dostumuzun adını ‘Tarçın’ koyduk. Tarçın Demodex canis yani uyuz hastalığı diye bilinen bir hastalığa yakalanmış. Bünyesinde sadece uyuz hastalığı var olmamış. Bakteriyel enfeksiyonla da karışmış. Bu bakteriyeller deride bu tarz enfeksiyonlara sebebiyet vermekte. Bu da kanamalı bölgeleri oluşturmakta. Yaptığımız tedavide hem uyuzu ortadan kaldıracağız hem de bakteriyel enfeksiyonu biraz daha iyileştirmeye çalışacağız. İnşallah tüylerin, kılların döküldüğü bölgeleri eski haline getirmeye çalışacağız” dedi.

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