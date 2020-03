Seydikemer’de gençlere deprem eğitimi verildi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde öğrencilere 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle deprem eğitimi verildi.

Seydikemer Belediyesi Jeoloji Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Hayri Sert tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler konusunda öğrencilere eğitim verilmeye devam ediyor. Deprem eğitimi Seydikemer Belediyesi tarafından düzenli olarak her yıl yapılmakta ola eğitimle, öğrencilerle birlikte vatandaşların da deprem konusunda bilgilendirilerek olası bir depremde zararın en asgariye seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, her sene düzenli olarak yapılması talimatını verdiği deprem eğitimi semineri bu sene de Seydikemer’li öğrencilere verilmeye başlandı. Seydikemer Belediyesi Jeoloji Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Hayri Sert tarafından verilen eğitimin konularını öğrenciler dikkatli bir şekilde dinlerken, örneklerle deprem eğitimini alıyorlar. Resim ve yaşanılan örnekleri göstererek eğitim veren Seydikemer Belediyesi Jeoloji Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Hayri Sert, deprem konusunda Seydikemer de bulunan okullarda öğrencilere düzenli olarak her yıl eğitim verileceği ve Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler konusunda öğrenci ve vatandaşları bilgilendireceklerini ifade etti.