Seydişehir, Akdeniz turistinin termal rotası olmayı hedefliyor

Fiziko-kimyasal ve bakteriyolojik su analiz raporunda, suyun, sıcaklık ve litrede 4345 miligram mineralizasyonuyla eşik değerin üzerinde olduğu tespitine yer verildi.

Seydişehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yaptırdığı ve açılışına günler kalan Seydi Şifa Termal Tesisi, yüzme havuzları, sauna, hamam, buhar odası, fitness, kür odaları, seyir terası ve kafeteryasıyla beş yıldızlı otellerin konforunu aratmıyor.

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Belediye tarafından kurulan termal tesiste, Antalya'ya yakınlığının da avantajıyla yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması hedefleniyor.

Bölgede termal tesisin yakınına özel sektör tarafından inşa edilen tatil sitelerinin faaliyete geçmesiyle çevreden büyük bir talebin olacağı öngörülüyor.

Termal suyun mide, bağırsak, şeker hastalığı, gut, böbrek taşı dökme, ameliyat sonrası hastaların iyileşmesi, cilt ve romatizma hastalıklarının tedavisine katkı sunacağı kaydedildi.

- "Antalya ve Konya bizim için yeterli bir potansiyel"

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ketirlik mevkisinde açtırdıkları kuyudan saniyede 100 litre termal suyun çıktığını söyledi.

Küpe Dağı Kaplıca-Termal Tatil Köyü'nün inşasının sürdüğünü anlatan Tutal, şunları kaydetti:

"5 yıldızlı termal otellerin konforundan daha üst seviyede tesisi hizmete alıyoruz. Böyle bir tesisin ilçede yapılacağı tahmin edilmiyordu. Personel alımıyla tesisimiz önümüzdeki günlerde açılacak. Bölgeden şimdiden çok sayıda kişi geliyor, tesisi inceliyor. Stratejik bir bölgedeyiz. Antalya ve Konya bizim için yeterli bir potansiyel. Alanya-Manavgat bölgesinden buraya gelenler var. Hatta termali, Antalya'da yaşayanlar daha çok bekliyor. Buranın lokasyonu harika. Diğer yandan özel sektöre verdiğimiz tatil köyü projesi de hızla sürüyor. Önümüzdeki günlerde buraya otel temeli atacağız. Seydişehir'de burayı oteller bölgesi yapacağız."