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Seydişehir'de otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi

27.08.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seydişehir'de otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ortak yapılan çalışmada, İ.K. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada kadın çantasında bulunan 8 kilo 220 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi.

İ.K. ve S.Y. gözaltına alındı.

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Seydişehir Otomobil eroin

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