SPOR

Seydou Doumbia, Göztepe'ye pahalı geldi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 09.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

Forvet arayışını sürdüren Göztepe, Sporting Lizbon'la yol ayrımına gelen Seydou Doumbia'ya yıllık 1.5 milyon Euro teklif etti ancak oyuncunun 1.8 milyon Euro istemesi nedeniyle transferde geri adım atıldı

Seydou Doumbia, Göztepe'ye pahalı geldi

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta saha ve forvete takviye yapmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılara görüşmelere başladığı yıldız golcü Seydou Doumbia pahalı geldi. Kulübü Sporting Lizbon'la yol ayrımına gelen Doumbia'ya yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenilen Göztepe'de oyuncunun 1.8 milyon Euro istemesi nedeniyle transferde geri adım attığı ifade edildi.

Süper Lig'den birçok kulübün Fildişi Sahilli futbolcuya talip olması nedeniyle fiyatın yükseldiği vurgulandı. Doumbia defterini tamamen kapatmak istemeyen İzmir ekibinin pazarlıklarını sürdüreceği ancak alternatif isimlere de yöneleceği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil'in özellikle forvet transferinde çok aceleci davranmadığı dile getirildi. Teknik direktör Bayram Bektaş ise Deportivo La Coruna'dan kadroya katmayı düşündükleri orta saha Celso Borges transferinin çok zor olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
seydou doumbia Göztepe

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