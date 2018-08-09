Seydou Doumbia, Göztepe'ye pahalı geldi

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta saha ve forvete takviye yapmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılara görüşmelere başladığı yıldız golcü Seydou Doumbia pahalı geldi. Kulübü Sporting Lizbon'la yol ayrımına gelen Doumbia'ya yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenilen Göztepe'de oyuncunun 1.8 milyon Euro istemesi nedeniyle transferde geri adım attığı ifade edildi.

Süper Lig'den birçok kulübün Fildişi Sahilli futbolcuya talip olması nedeniyle fiyatın yükseldiği vurgulandı. Doumbia defterini tamamen kapatmak istemeyen İzmir ekibinin pazarlıklarını sürdüreceği ancak alternatif isimlere de yöneleceği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil'in özellikle forvet transferinde çok aceleci davranmadığı dile getirildi. Teknik direktör Bayram Bektaş ise Deportivo La Coruna'dan kadroya katmayı düşündükleri orta saha Celso Borges transferinin çok zor olduğunu açıkladı.

