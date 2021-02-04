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Seyhan Belediye Meclisinde 4 madde karara bağlandı

04.02.2021 08:42 | Son Güncelleme:
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Seyhan Belediye Meclis Şubat ayı çalışmalarına devam etti.

Seyhan Belediye Meclis Şubat ayı çalışmalarına devam etti. Mecliste 3 madde oy birliğiyle, 1 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.
Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.
Gündem dışı konuşmanın yapılmadığı mecliste gündemin altıncı maddesinde Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca mahalleleri 437 ha alana yönelik hazırlanan ve dört etaptan oluşan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili müşterek komisyon raporuna itiraz eden AK Parti’li Ali Coşkun, 9 mahalleyi kapsayan ve o mahallelerin geleceğini ilgilendiren 2. ve 4. Etap için yapılan görüşmelerde komisyonda yeterli çoğunluğun olmadığını ve tam incelenemediğini belirterek konunun yeniden komisyona iadesini istedi.
Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik ise, komisyonlarda gerekli çoğunluğun bulunduğunu ifade ederek, oylamaya sundu. Komisyon raporu Cumhur İttifakının ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemin yedinci maddesinde, Gökçeler, Zeytinli, Yolgeçen, Sarıhamzalı mahalleleri 150 ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin sekizinci maddesinde, Yeşiloba Mahallesi 2147 ada kuzeyi ve Sarıhamzalı Mahallesi 202 Ada civarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı değişikliğine ait 1 adet itiraz dilekçesi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin dokuzuncu maddesinde ise Gürselpaşa, Tellidere, Şakirpaşa, Bahçeşehir Mahallelerinde Muhtelif Alanlarda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Ait 5 Adet İtiraz Dilekçesi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

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