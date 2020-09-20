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Seyhan Belediyesinden eğitime "boya" katkısı

ADANA HABERLERİ  | 20.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, kurduğu boya atölyesinde kendi imkanlarıyla ürettiği boyayı, belediye ihtiyaçlarının yanı sıra kamusal alanlar için kullanmaya devam ediyor.

Seyhan Belediyesinden eğitime "boya" katkısı

Seyhan Belediyesi, kurduğu boya atölyesinde kendi imkanlarıyla ürettiği boyayı, belediye ihtiyaçlarının yanı sıra kamusal alanlar için kullanmaya devam ediyor. Belediye, eğitimin yeniden başlayacak olmasının gündeme gelmesiyle birlikte talepte bulunan okulların yöneticilerine bakım ve onarımda kullanılmak üzere kendi üretimi olan 13 ton boya telsim etti.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla yapılan çalışmalarda devlet okulları için kamusal renkler özelinde üretim yapılarak boyalar, ilgililere teslim edildi. Yaklaşık 13 ton boya, 650 kova içinde talep edilen renk ve kilogramda okul yöneticilerine verildi.
Seyhan Belediyesinin boya katkısıyla ihtiyaç duyulan okullar renklendirildi.
Başkan Akif Kemal Akay, daha önce de Seyhan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Senin Rengin” projesinde yer aldıklarını hatırlatarak, "Sorumluluk alanımız içinde bulunan Milli Eğitime bağlı okul ve kreş, ibadethaneler, kamu binaları ve evi yanmış-yıkılmış ihtiyaç sahibi vatandaşın evi gibi 150’ye yakın binanın onarımını ve boyasını yaptık. Bakım yapılması gereken okullara, yöneticilerin talebi doğrultusunda desteğimiz oldu. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde okullarımıza katkı vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Seyhan Belediyesinden eğitime

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