YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Seyhan Halk Eğitimden online sergi

Seyhan Halk Eğitimden online sergi

ADANA HABERLERİ  | 05.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

Adana’da, Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binlerce kursiyerinin ilk etapta yüz yüze, daha sonra online eğitimle meydana getirdiği eserlerini, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda sergiliyor.Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ, serginin açılışında yaptığı konuşmada, uzaktan eğitim kapsamında kursiyerlere ders notları, videolar ulaştırdıklarını ve canlı yayınla eğitimler verildiğini ifade ederek şunları söyledi:"Seyhan Halk Eğitim Merkezi olarak; her yıl yüz yüze yaptığımız eğitim ve yıl sonu sergilerimizi, bu yıl dünyada ve ülkemizde görülen Korona virüs salgını nedeniyle yapamadık.

Adana’da, Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binlerce kursiyerinin ilk etapta yüz yüze, daha sonra online eğitimle meydana getirdiği eserlerini, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda sergiliyor.
Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ, serginin açılışında yaptığı konuşmada, uzaktan eğitim kapsamında kursiyerlere ders notları, videolar ulaştırdıklarını ve canlı yayınla eğitimler verildiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Seyhan Halk Eğitim Merkezi olarak; her yıl yüz yüze yaptığımız eğitim ve yıl sonu sergilerimizi, bu yıl dünyada ve ülkemizde görülen Korona virüs salgını nedeniyle yapamadık. Toplum olarak kenetlendiğimiz bu süreçte; milli seferberlik ruhu ile çalışmaya devam ederek, öğretmenlerimiz uzaktan eğitim ile çalışmalarını sürdürdüler ve kursiyerlerimizi eğittiler. Öğretim yılı başından itibaren yüz yüze verilen, salgın döneminde uzaktan online devam eden eğitimler sonucu; kursiyerlerimiz tarafından büyük özveri ile üretilen el emeği göz nuru binlerce ürün, online ortamda sadece vatandaşlarımızın değil, dünyanın dört bir yanındaki ilgililerin ziyaretine sunuldu. Böylelikle fiili olarak gerçekleştirilemeyen yıl sonu sergimiz, sanal ortamda daha geniş bir kitlenin istifade etmesine ve beğenisine sunuldu. Kursiyerlerimizin gayretli ve titiz çalışma sonucu oluşturdukları ürünlerden oluşan sanal sergi; kurumumuzun web sitesinde, youtube, facebook ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde kurumumuz ve kursiyerlerimiz tarafından paylaşılarak, yüzbinlerce izleyiciye ulaştırılmış oldu. Daha fazla vatandaşın evlerinden çıkmadan eserlerimizi görme ve inceleme fırsatı sağlandı."
Serginin açılışı daha sonra Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevin Teksoy, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, Şehit Yavuz Halk Eğitim Müdürü İsmet Tahra ve Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ tarafından vatandaşlara kapalı sembolik olarak yapıldı.
Vatandaşların, online sergilerini izlemeleri için Seyhan Halk Eğitim Merkezi web sitesini ve youtube paylaşımını incelemesini isteyen Çeliğ, Covid-19 salgınına rağmen çalışmalarını aynı heyecanla sürdürmeye devam edeceklerini de ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Adana Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Bal Eczanesi
Seyhan
Erdeve Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.